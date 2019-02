Sagen kort

Når Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj er fuldt udbygget til januar næste år, vil 100 ekstra børnehavebørn være rykket ind, mens der bliver 350 ekstra elever på skolen. Hertil kommer 70 voksne.For at forhindre trafikkaos om morgenen, når forældre, busser og taxaer med specialklassebørn ankommer, har der i planerne for området ligget et forslag om at anlægge en vej nummer to fra Skovbrynet ud til Fladhøjvej. Den skal gå fra den nordlige del af parkeringspladsen op til det nye boligområde Fladhøjparken. Herfra vil man med et kort venstresving være ude på den netop udvidede Fladhøjvej.



Forvaltningen har imidlertid nu vurderet, at "den eksisterende tilkørsel fra Skovbrynet vil være tilstrækkelig til at kunne håndtere trafikken til og fra området". En påstand, skolebestyrelsen absolut ikke er enig i.