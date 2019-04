Politikere garanterer: De små skoler er fredet

Når politikerne i Aabenraa Byråd skal i gang med at finde flere penge til kommunens folkeskoler, bliver det ikke på bekostning af de små skoler. Skolestrukuren er, som den skal være, slår de fast.

Aabenraa: Aabenraa Kommunes folkeskoler kæmper for at få budgetterne til at hænge sammen. Prognosen siger, der frem til 2023 bliver 800 elever færre. På Genner Skole var der med udgangen af januar kun 52 elever, og i Ravsted er elevtallet røget ned på 69 og er dermed nu også under de 70 elever, der er et minimum set ud fra, at en skole økonomisk kan løbe rundt med den tildelingsmodel, kommunen har. Hverken Genner, Ravsted eller de øvrige lokalsamfund, der stadig har en folkeskole, behøver dog frygte en skolelukning. Det garanterer et enigt byråd. - "Korte ben - korte veje" har altid været et vigtigt element for os, og vi mener ikke, skolestrukturen skal diskuteres på nuværende tidspunkt, siger Erwin Andresen fra Slesvigsk Parti, og SF's Michael Christensen formulerer det næsten ligesådan: - Der skal være skoler i de mindre byer, så de små ben har kort vej til skole. Fra Dansk Folkeparti lyder det, at "i de mindre bysamfund er skolen en livsnerve, og den nuværende skolestruktur er en rigtig god måde at tage hensyn til de små skoler".

Vi kan sikkert spare penge ved at lægge skoler sammen, men den snak vil vi gerne vente med at skulle tage hul på, til vi ser, om vi i et politisk fællesskab sammen med skolerne kan finde gode løsninger inden for den nuværende struktur. Rasmus Elkjær Larsen (K)

Skole blev lukket Den nuværende skolestruktur blev vedtaget i 2012. Dengang blev Holbøl Skole lukket, mens det blev besluttet at slå skolerne i Aabenraa midtby, Rødekro og Padborg/Kruså sammen til henholdsvis Kongehøjskolen, Hærvejsskolen og Lyreskovskolen.

Forældre bestemmer Det bakker byrådets to største partier, Venstre og Socialdemokratiet, fuldt ud op om. - Jeg mener ikke, en ændring af skolestrukturen er løsningen på de udfordringer, vores skoler kigger ind i, siger Socialdemokratiets gruppeformand, Karsten Meyer Olesen, og Venstres Kirsten Nørgård Christensen følger op: - Vi har i Venstres byrådsgruppe diskuteret, om den nuværende skolestruktur er den rigtige, og vores konklusion er, at vi har den rigtige skolestruktur. Begge gruppeformænd understreger dog, at en fortsat opbakning til de små skoler ikke vil ske ubetinget. - En skole har S-gruppens opbakning, så længe den har opbakning i lokalsamfundet. Så forældrene er med i den her beslutning og har et lige så stort ansvar som vi politikere for, at skoler overlever, understreger Karsten Meyer Olesen.

Samfund bakker op Præcis samme udmelding kommer fra Kirsten Nørgård Christensen og Venstre. - Vi har på nuværende tidspunkt i Genner og Ravsted to skoler på under 70 elever. Her er det helt essentielt, at forældrene og lokalsamfundet bakker op om deres skole, så vil vi også i fremtiden drive god skole i de mindre bysamfund, siger V-gruppeformanden, der også er mangeårig formand for børne- og uddannelsesudvalget. At den opbakning er der i øjeblikket, viser dugfriske indskrivningstal. Skoleforvaltningen oplyser, at der i Genner er 9 skoleparate børn, de 8 er skrevet op til det kommende skoleår. I Ravsted er 9 af 11 klar til første skoledag i byens børneunivers.