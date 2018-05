Politikere er klar til at placere ny daginstitution

Børnehaverne i Kruså og Bov skal nedlægges og erstattes med en samlet institution. Nu har politikerne peget på deres foretrukne placering øst for Lyreskovskolen.

Bov: Politikerne i børne- og uddannelsesudvalget er klar med en anbefaling til, hvor der skal bygges en ny daginstitution, som skal tage mod børn fra Bov og Kruså.

Tilbage i 2015 besluttede byrådet at lave en ny struktur på dagtilbudområdet. Det førte blandt andet til en beslutning om at oprette en ny integreret daginstitution som erstatning for Børnehuset Kruså, Vestermarkens Børnehus og Kornblomsten.

De seneste måneder har forvaltningen så i samarbejde med de forskellige institutioner undersøgt en række placeringsmuligheder, hvoraf en placering ved Lyreskovskolen eller ved Kornblomsten er blevet vurderet til at være mest realistisk. I forhold til en placering ved Lyreskovskolen er der undersøgt tre placeringer - nord, øst og vest for.

Af de fire muligheder hælder politikerne mest til en placering øst for skolen.

- Det er en god placering i forhold til skolen. Det var egentlig et af de ønsker, de har haft i området, og det har vi lyttet til. Det er dem, der skal bruge den fremadrettet, og derfor er det den placering, vi gerne vil have, forvaltningen arbejder videre med, siger formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V).