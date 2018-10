Politikere er enige: Børnehus skal lukkes

Hjordkær Børnehus' bestyrelse har foreslået, at man kunne dele leder med skolens SFO eller med en anden, kommunal børnehave, men politikerne i børne- og uddannelsesudvalget tror umiddelbart ikke, det vil give mening at holde liv i børnehuset, når så mange Hjordkær-forældre vælger det private alternativ i byen, Smilehullet. Foto: Claus Thorsted

Et enigt børne- og uddannelsesudvalg har besluttet, at der skal sættes en proces i gang med at lukke Hjordkær Børnehus. Forældrene vil blive inddraget for at sikre, at det sker på så god en måde som muligt.

Hjordkær: Politikerne i børne- og uddannelsesudvalget var ikke alene, da de tirsdag eftermiddag ankom til Borgerhuset i Tinglev, hvor de skulle holde møde. En flok forældre fra Hjordkær Børnehus havde taget deres børn med til Tinglev for at forsøge at få foretræde for udvalget, inden det skulle behandle punktet "Hjordkær Børnehus", hvor indstillingen fra forvaltningen lød, at børnehuset på grund af lavt børnetal og stort underskud skal lukkes. - Det er første gang i mine 20 år som politiker, jeg har oplevet, at både forældre og børn på den måde er dukket op til et møde, sagde formanden for udvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V), der ud over forældrenes argumenter også fik et par børnetegninger med ind til mødet. Lena Møller, formand for børnehusets bestyrelse, vidste godt, det var en lidt utraditionel fremgangsmåde, men som hun forklarede dagen derpå: - Vi hørte først om det her i torsdags, så vi havde ikke så meget tid til at finde på noget. Vi vil jo rigtigt gerne beholde børnehuset, for vi synes, det er et fantastisk sted.

Fakta Af dagsordenen til tirsdagens møde fremgår det, at Hjordkær Børnehave pr. 1. oktober kun havde 22 børn indskrevet, 8 vuggestuebørn og 14 børnehavebørn. Af de 14 forventes de syv af skulle starte i skole næste sommer, og der er lige nu kun fire på skrevet på ventelisten frem til efteråret 2020.Fødselstallene for Hjordkær skoledistrikt har desuden været vigende de senere år, så der er ikke tegn på, at børnetallet vil stige.



Derudover står børnehuset over for et lederskift, ligesom regnskabet for i år forventes at ende med et minus på en halv million kroner.

Foretrækker det private Det er hverken Kirsten Nørgård Christensen eller næstformanden i børne- og uddannelsesudvalget, Povl Kylling Petersen (S), ikke i tvivl om, at det er. Men set i det store perspektiv var der enighed i udvalget om, at man går i gang med en proces, der så hurtigt som muligt lukker byens kommunale børnehus. - Den private institution i Hjordkær, Smilehullet, har 84 børn, så forældrene foretrækker åbenbart at vælge privat derude. Derfor tror vi, at Hjordkær Børnehus vil få det rigtigt, rigtigt svært også fremover, forklarer Kirsten Nørgård Christensen indstillingen. Hun understreger dog, at det er vigtigt, at forældrene i børnehuset inddrages, så man finder det bedste alternative pasningstilbud til alle de 22 børn, der per 1. oktober var indskrevet i institutionen på Kirkegade 23. - Derfor indkalder vi til møde hurtigst muligt med både bestyrelse og forældre, siger hun og peger på, at der for de yngste er en mulighed for at vælge dagpleje, hvis man fortsat gerne vil have sit barn i en lille enhed.

Intet lades uforsøgt Povl Kylling Petersen understreger, at selv om det er besluttet at arbejde frem mod en lukning, så er den endelige beslutning om at lukke institutionen ikke truffet endnu. Så man lytter naturligvis til, hvad der måtte komme af nyt den kommende tid. - Intet skal lades uforsøgt, men det er svært at få øje på, hvad der skulle kunne ændre beslutningen, erkender han så også. Lena Møller, der har ét barn i børnehuset og ét på vej dertil, er klar over, det ser svært ud. - For hvem tør binde an med en institution, der måske snart lukker? Det vil jo nok få nogle, der overvejer at melde deres barn ind, til at tænke sig om en ekstra gang. Men det er nu, det skal vise sig, om folk herude er villige til at gøre en indsats for at redde tilbuddet, siger Lena Møller, der understreger, at hun kun har godt at sige om Smilehullet: - Men det er altså bare en rigtigt stor institution.