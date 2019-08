Politiker: Fred Fjordskole-forældrene under stor omvæltning

Socialdemokratiets Erik Uldall Hansen foreslår at holde Fjordskole-forældrene fri for justeringer af foranstaltninger, mens de vænner sig til den nye skole. Forvaltningsloven kan vise sig som en forhindring.

Aabenraa: Der er brug for ro omkring Fjordskolen. Det mener det ene af Socialdemokratiets to medlemmer af børne- og uddannelsesudvalget, Erik Uldall Hansen, som nu foreslår at frede Fjordskole-forældrene i en periode. Det sker efter JydskeVestkystens omtale af en konkret sag, hvor en mor har fået frataget sin kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, som hun indtil nu har fået for at kunne støtte sin handicappede datter, der går på Fjordskolen. - Der findes nok ikke en sag i Aabenraa Kommune som Fjordskole-sagen, der har skabt så meget virak, kritik og modstand. Nu er sagen landet, den nye skole taget i brug efter sommerferien, og Fjordskole-forældrene har accepteret, at det er sådan, det er, og nu ser de fremad. Så hvis man kan skabe ro omkring opstarten det første stykke tid ved at lade være med at lave for mange ændringer, så ville det tjene et supergodt formål, siger Erik Uldall Hansen.

Sagen kort Lørdag skrev JydskeVestkysten om Anne Linnet Jessen, som har haft bevilget 15,5 timers tabt arbejdsfortjeneste om ugen for at kunne støtte sin handicappede datter, som går på Fjordskolen. Nu er alle timerne varslet taget fra hende uden nogen pædagogisk begrundelse, men ifølge kommunen, fordi "betingelserne for at modtage dækning af tabt arbejdsfortjeneste ikke længere er til stede".



Børne- og familiechefen kan ikke kommentere sagen om Anne Linnet Jessen, da det er en personsag, men henviser til hendes mulighed for at klage over afgørelsen.

Kræver noget ekstra Det er nemlig en stor omvæltning, familierne oplever lige nu, fortsætter han. - De her sårbare børn er begyndt et nyt sted, og de har måske fået nye lærere og pædagoger, chaufføren er ny, alt er nyt, og det kræver altså noget ekstra, siger Erik Uldall Hansen. Han vil nu bede forvaltningen om en redegørelse for, hvorfor den konkrete sag er faldet sådan ud. - Mig og Povl (Kylling Petersen, partiets andet medlem i udvalget, red.) har snakket om, hvorvidt der kan være sket nogle ændringer i forhold til tidligere, når det kommer til at håndtere den slags sager, siger Erik Uldall Hansen. Og så vil han foreslå, at sagsbehandlerne freder Fjordskole-forældrene i et halvt års tid, når det kommer til revurdering af tabt arbejdsfortjeneste og andre foranstaltninger. - Det kan godt være, man ikke kan agere anderledes ud fra lovgivningen, men hvis man kan, synes jeg, man bør gøre det, siger socialdemokraten.

Bør tages særligt hensyn Netop lovgivningen kan dog vise sig som en stopklods for forslaget. Chriss Mailandt-Poulsen, kommunens direktør for Børn & Skole, henviser til forvaltningslovens lighedsgrundsætning, som handler om, at der ikke må forekomme direkte eller indirekte forskelsbehandling. - Så vi må ikke udtage en enkelt gruppe og gøre tingene anderledes for den. Hvis vi skal gøre det på en ny måde, skal vi gøre det for alle, siger han. Det lighedsprincip vil Erik Uldall dog gerne udfordre. - For jeg mener ikke, Fjordskole-forældrene kan sidestilles med nogle andre lige nu. De er særligt udfordrede og vil være det i en periode, og derfor er der også et særligt hensyn at tage, siger han.

En umulighed Hvis det nogensinde bliver til et konkret forslag i børne- og uddannelsesudvalget, bliver det nok ikke et, udvalgsformand Kirsten Nørgård Christensen (V) vil bakke op om. Hun henviser også til lighedsprincippet. - Hvis vi friholder Fjordskole-forældrene i et halvt år, skal vi jo også sætte alle andre i bero. Så det betragter jeg egentlig som en umulighed. Ellers vil det kræve en ændring af forvaltningsloven, siger hun. Kan man ikke have sympati for ånden i forslaget om at skabe ro om de her familier? - Det kunne man måske godt have, men jeg tænker, at det her er en proces, de har været igennem hele tiden, så på den måde er det ikke noget nyt. Når vi regulerer, er det jo heller ikke, fordi foranstaltningen bare forsvinder fra den ene dag til den anden, lyder det fra udvalgsformanden.