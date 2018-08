Politiker: - Der er for meget sand i åen

AABENRAA: - Afgørelsen er på vej, lovede direktør for kultur-, miljø- og erhvervsforvaltningen på rådhuset i Aabenraa, Stig Isaksen, i den forgangne uge.

Men han havde ikke yderligere kommentarer til kommunens vedligeholdelse af Sønderåen vest for Rens.

81-årige Kurt Petersen, der tidligere har været fiskemester i Rens Dambrug, er ikke i tvivl om, at det er kommunens manglende oprensning af åen, der er skyld i de talrige oversvømmelser i kælderen i hans søsters hus, som ligger tæt på åen.

Men indtil videre har han ikke kunnet overbevise de ansvarlige hos Aabenraa Kommune om, at der skal renses noget mere.

Til gengæld er politikerne begyndt at lytte:

- Forvaltningen siger, at vandstanden ikke er for høj. Men det er min overbevisning, at der er for meget sand i åen, siger næstformanden i teknisk udvalg, Kurt Andresen (SP), der så at sige har to kasketter på i denne sag.

Udover, at han har sæde i teknisk udvalg, er han nemlig landmand med jord tæt på Sønderåen, og han har selv oplevet, at oversvømmelserne er blevet hyppigere.

- Spørgsmålet er, om vandløbsregulativet er overholdt. Hvis det er tilfældet, er der nok ikke så meget, vi kan gøre, mener Kurt Andresen.