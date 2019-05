Det var meningen, at dele af medarbejderne på politistationen i Aabenraa skulle være flyttet i nye lokaler i H.P. Hanssens Gade i begyndelsen af året. Praktiske hensyn gør dog, at flytningen trækker ud.

- Det tager den tid, det tager, at få afklaret det og få det indrettet, som det skal være. Men det vil ikke påvirke politiets arbejde, og borgerne vil ikke mærke noget til det, siger Helle Lundberg.

Hun kan ikke fortælle, hvornår flytningen så kommer til at ske.

- Det er sådan, at der er nogle praktisk ting, der er trukket lidt ud. Der er nogle særlige krav til eksempelvis opbevaring af biler og udstyr og ting som indkørsel, udkørsel og afspærring. Det er det, der lige mangler at blive afklaret, så den praktiske flytning kan foretages. Men det varer lidt endnu, siger hun.

Egentlig var det meningen, at nogle af medarbejderne og afdelingerne skulle være flyttet i begyndelsen af 2019, men det er endnu ikke sket. Det skyldes ifølge kommunikationsrådgiver i Syd- og Sønderjyllands Politi Helle Lundberg, at der stadig er praktiske forhold, der ikke er på plads.

Lejemål opsagt

En større omstrukturering inden for politiet sidste år betød, at antallet af ansatte på politistationen i Aabenraa blev beskåret kraftigt. Samtidig blev det besluttet at opsige lejemålet på Haderslevvej, og i september sidste år annoncerede Syd- og Sønderjyllands Politi så den nye adresse.

H.P. Hanssens Gade 21 er den tidligere TDC-bygning ved siden af busstationen i Aabenraa, og ifølge politiet vil de nye lokaler både størrelses- og funktionsmæssigt være bedre egnede til stationens nuværende behov. Der skal dog blandt andet laves hundebure til hundeafdelingen samt carporte og hegn.

Målet var, at det sandsynligvis var de administrative funktioner, ekspeditioner og teorilokale, der skulle flyttes først, hvorefter de operative politifolk ville kunne flytte ind i begyndelsen af 2020.

Når den gamle politigård på Haderslevvej bliver forladt, vil det være Bygningsstyrelsen, der tager stilling til, hvad der skal ske med den.