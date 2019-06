Politiet tilfreds med publikum til Danmarks Hurtigste Bil

Kun én spritbilist blandt de godt 6.000 gæster til Danmarks Hurtigste Bil i Padborg. Til gengæld har flere fået bøder for fejl og mangler på køretøjet. Politiet var traditionen tro til stede tre dage med kontrol og fartmåling.

Padborg: Kun én spritbilist ud af godt 6.000 besøgende i løbet af fire dage med højoktan ved Danmarks Hurtigste Bil på Padborg Park.

- Det er meget tilfredsstillende. Vi vil jo gerne have, at de kommer helskindet hjem, lyder det fra politiassistent Morten Jensen, der sammen med et antal kolleger kontrollerede trafikanterne på vej hjem fra arrangementet.

- Vores primære fokus er alkohol. Men derudover kigger vi også på køretøjerne.

Desuden checkede politiet både bilistens kørekort og køretøjets papirer. Det resulterede i et par bøder.

Der var flere biler, der ikke opfyldte lovens krav med hensyn til dæk-profil, ligesom nogle biler var i så dårlig stand, at de skal forbi en synshal i nærmeste fremtid, fortæller Morten Jensen.

- Fredag havde vi assistance af en bil-inspektør, og han kunne se flere ting, end vi havde mulighed for.

Politiet var til stede tre dage fra fredag til søndag. På vej til Padborg Park blev der også holdt øje med bilisterne i en fartkontrol.