Politiet takker for hjælp: Efterlyst 15-årig er i god behold

Aabenraa: Syd- og Sønderjyllands Politi meddeler på Twitter, at de er i kontakt med den 15-årige dreng, som stak af fra psykiatrisk afdeling på Aabenraa Sygehus fredag formiddag.

- Drengen er fundet og er i god behold. Han er lige nu i politiets varetægt, inden han bliver udleveret til sine forældre, fortæller Ole Aamann, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Drengen blev fundet i Kolding-området, og altså hverken i Aabenraa eller Haderslev, som politiet i første omgang havde regnet med.

Politiet takker i samme ombæring for de mange henvendelser, som har ledt dem på sporet drengen, der viste sig at have kontakt til venner under sin forsvinden.