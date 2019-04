Byrådet har afsat 100.000 kroner til overvågning på udsatte steder i Aabenraa. Men politiet vurderer, at overvågningskameraer i Aabenraa ikke er nødvendige.

AABENRAA: Dansk Folkeparti fik en ekstra mærkesag sat på budgettet, da byrådet vedtog, hvordan pengene skal bruges i 2019.

Paritet ville gerne bekæmpe hærværk og slagsmål i Aabenraas natteliv ved at opsætte overvågningskameraer. Men det bliver ikke til noget alligevel, da politiet ikke er med på ideen.

Ifølge vicepolitiinspektør Preben Westh er kriminaliteten i det indre Aabenraa meget begrænset, og derfor er der ikke noget grundlag for at opsætte videokameraer.

- Vi accepterer politiets melding om, at der ikke er brug for kameraerne, siger Ane Leyh Petersen fra Dansk Folkeparti. Han er formand for teknisk udvalg, som netop har haft tryghed og overvågning på dagsordenen.

Udvalget har stadig 100.000 kroner på budgettet til mere tryghed i nattelivet, og nu er spørgsmålet, hvordan de så skal bruges.

- Nu må vi se, om der er brug for mere lys eller andre ting, der kan gøre det mere sikkert at færdes i Aabenraa om natten, siger Ane Leyh Petersen.

Teknisk udvalg vil nu spørge kommunen særlige paragraf 17 stk. 4 udvalg "Ung i Aabenraa", om de har forslag til forbedring af trygheden i nattelivet.