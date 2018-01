Politiet sætter ekstra ind mod midtbyens drengegrupper

Ifølge Aabenraa Lokalpoliti er der tale om ikke én, men to drengegrupper, som for tiden begår hærværk, chikane og vold ved området omkring Genforeningshaven i Aabenraa.

Aabenraa: En gruppe unge drenge mellem 13 og 18 år har de seneste måneder trukket en del overskrifter, eftersom at gruppen har stået bag episoder i Aabenraa såsom chikane mod tyske kostskoleelever, hærværk ved Genforeningshaven, spytteri mod kunder ved Løvbjerg og vold mod en buschauffør.

Hos Aabenraa Lokalpoliti har man de seneste måneder holdt et vågnet øje med drengenes gøren og laden. Politikommissær Sønke Iversen kan nu oplyse, at der er tale om to forskellige grupper af drenge med dansk herkomst, som står bag den omfattende chikane.

- Vi har faktisk med to forskellige grupper at gøre, som huserer samme sted. Den ene gruppe er en meget helstødt gruppe, hvor alle tager del i lovovertrædelserne. I den anden gruppe drejer det sig om en person, som har medfølgere, der ser op til ham. Grupperne består delvist af mindreårige drenge, mens andre er strafegnede og allerede er blevet sigtet for nogle af forholdene. Men det lader ikke til at stoppe dem, fortæller Sønke Iversen og tilføjer, at drengene hovedsageligt kommer fra Aabenraa- og Rødekro-området.