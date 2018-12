Politiet holder øje med dem: Mistanke om rockerborg i landsby

En ejendom ved Holbøl vækker ikke blot interesse hos beboerne i området. Også politiet har kig på den ejendom, hvor beboerne mener, der holder rockersupportere til.

Holbøl: Man får ikke myndighederne til at sige ordet rockerborg, men det gør beboerne i Holbøl, når de bare ikke får deres navn i avisen. De mener at vide, at en gruppe "rockersupportere" er kommet til området, og Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter, at man er opmærksom på en bestemt ejendom. Det er en ejendom i Holbølmark ud mod landevejen mellem Aabenraa og Kruså, som tidligere husede Galley Autocenter, der har tiltrukket sig opmærksomhed. Aabenraavej 38 skiftede ejer i juli i år, og siden er der blevet ryddet op på grunden og lavet tonede ruder ud mod Møllevej. JydskeVestkysten har talt med flere kilder i Holbøl, som fortæller, at det er rockersupportere, der holder til i ejendommen, som er ved at blive sat i stand. Ingen vil dog sige noget til citat. Selvom alle siger, "de virker så rare". Da JydskeVestkysten besøgte området, foreslog en beboer, at avisens udsendte gik med på besøg. Det besøg sluttede dog brat, da journalisten fortalte, hvor han kom fra. Efterfølgende forlod manden, der var i gang med at sætte stueetagen i stand, i al hast ejendommen.

Politiet: - Vi holder øje med ejendommen At det ikke blot er en helt almindelig beboer, der har taget ejendommen i brug, bekræftes af politiets interesse. - Vi har kigget på ejendommen, og vi har også hørt, der skulle være en gruppering af en slags, som vil lave noget dernede. Vi har ikke konstateret synlige tegn, men vi holder øje med ejendommen og følger udviklingen, siger Carsten Arentoft Andersen, der er leder af efterforskning i organiseret og økonomisk kriminalitet hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Han vil ikke ind på, hvordan politiet er blevet opmærksom på ejendommen og aktiviteten i den. - Jeg vil ikke sige, hvordan vi konkret har fået vores viden, men vi holder øje med miljøet i de her grupperinger konstant. Derigennem kom vi undervejs med, at der er et muligt opholdssted, forklarer Carsten Arentoft Andersen. Det virker alment kendt, at der er kommet en ny gruppe til egnen, men ud over at de mennesker, der kommer i ejendommen er rare, ikke gør nogen fortræd og handler i den lokale købmandsbutik, har ingen af de kilder, JydskeVestkysten har talt med, noget skidt at sige om Aabenraavej 38.

Den, der lever stille Carsten Arentoft Andersen mener ikke, man kan udlede noget generelt af den måde, de mulige rockersupportere opfører sig på. - Man kan ikke sige, at når man er medlem af en rockergruppering, så forsøger man at gøre sig gode venner med naboerne. Det er nogle store grupperinger, der er spredt ud over hele landet, og det er forskelligt fra sted til sted, forklarer han. - Vi har ingen indikationer af, at de her har optrådt voldeligt eller på nogen måde har gjort noget for at genere de omkringboende. Jeg tror umiddelbart, de er interesseret i at leve en stille tilværelse og så vidt muligt komme overens med naboerne, siger Carsten Arentoft Andersen. Det har ikke været muligt for avisen at komme i kontakt med den mand, der står som ejer af Aabenraavej 38.