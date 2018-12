Aabenraa: Syd- og Sønderjyllands Politi beder nu borgerne om hjælp i forbindelse med en episode, der udspillede sig natten til søndag midt i Aabenraa. Her stoppede en civil patruljevogn efter en længere biljagt en sort Opel Corsa, men situationen eskalerede, og det endte med, at bilisten kørte videre med en betjent hængende ud af bilen over en strækning på cirka 100 meter.

Betjenten slap uden alvorlige skader, og søndag kunne politiet anholde en 25-årig serbisk mand, der mandag blev fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet for fire uger sigtet for blandt andet at have bragt en betjents liv og helbred i fare. Den sigtede nægter sig dog skyldig og har kæret kendelsen om varetægtsfængsling.

Derfor håber Syd- og Sønderjyllands Politi nu at komme i kontakt med vidner, der har overværet eftersættelsen af den sorte Opel Corsa, der kørte med høj fart efterfulgt af den civile patrulje.

Biljagten, der foregik mellem klokken 01.41 og 01.50, begyndte på Forstallé via Søstvej og videre ad Vestvejen, Langrode, Grønnevej, Næstmark, Grønnevej, Forstallé, Persillegade, Nygade, Store Pottergade, forbi Cafe Butler og ind på gågaden, videre til Storetorv, ad Vestergade, Franciska Clausens Passage, Sct. Nicolai Gade og til sidst væk via Storegade.

Vidner kan kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi på telefon 1-1-4.