Kollund: Politiet leder efter en sort Volvo V40-stationcar, som er blevet stjålet i forbindelse med et indbrud i Kollund tirsdag morgen.

Klokken 09.44 fik Syd- og Sønderjyllands Politi anmeldelse om et indbrud på Bakkevænget i Kollund. Indbruddet er sket på et tidspunkt mellem klokken 03.40 og klokken 09.30, hvor ukendte gerningsmænd har brudt en havedør op. Fra stedet har de stjålet et tv af ukendt mærke og altså den sorte Volvo.

Bilen havde på tidspunktet registreringsnummeret AZ62343.