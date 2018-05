Politiet brugte peberspray mod urolige unge

I forbindelse med nogle uroligheder uden for diskoteket Seven i Aabenraa måtte politiet trække pebersprays og bruge dem mod en flok unge, der var utilfreds med anholdelsen af en ung mand fra Rødekro. Det førte til flere sigtelser.

Aabenraa: Anholdelsen af en 23-årig mand fra Rødekro førte til en del uroligheder i Aabenraa klokken cirka 03.30 natten til søndag.

Den unge mand var blevet bortvist fra diskoteket Seven på Storetorv. I den forbindelse skabte han en masse uro, og da han var både opfarende, støjende og nægtede at følge politiets dessiner, endte det med, at han blev anholdt.

Det fik en flok utilfredse unge til at stimle sammen om de to betjente. Da heller ikke de lyttede til politiets anmodninger om at forlade stedet, tog de deres pebersprays frem.

- De råbte til folk flere gange, at de ville anvende dem, men det forstod de ikke. Derefter anvendte betjentene dem for at kunne gennemføre anholdelsen, siger vagtchef Torben Møller og tilføjer, at der ikke bagefter var brug for, at nogen skulle have vasket øjnene.

- Normalt prøver vi jo at snakke med folk og beder dem om at slappe af. Vi ved godt, at det er fulde unge mennesker, og de skal også have et vist råderum. Men på et tidspunkt er nok nok, og hvis de ikke forstår, at vi har brug for arbejdsro, og det bliver så voldsomt, at de stimler sammen, så er pebersprays en god måde at skabe den arbejdsro på. Det er smertefuldt men ufarligt, siger Torben Møller.

I forbindelse med urolighederne blev en 19-årig kvinde og en 19-årig mand fra lokalområdet sigtet for at forstyrre betjentenes arbejde. Den 23-årige mand fra Rødekro var imidlertid ikke den eneste, politiet måtte have med på stationen den nat. Cirka en time senere, klokken 04.45, blev en 23-årig kvinde fra lokalområdet sigtet for at råbe ukvemsord efter betjentene.

- Hun blev ved med at råbe "fuck dig" og "lortepanser" rettet mod patruljen, og hun nægtede også at forlade stedet og blev ved med at råbe og skrige. Så udover at blive sigtet efter ordensbekendtgørelsen blev hun også anholdt for at komme med på stationen og køle lidt af, siger vagtchef Torben Møller.