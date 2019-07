Aabenraa: Hvis man har tænkt sig at køre på Tøndervej i Aabenraa tirsdag, gælder det om ikke at trykke for hårdt på speederen. Politiet står nemlig endnu en gang klar med deres automatiske fartkontrol på strækningen, som ordensmagten selv omtaler som en af årets fokusstrækninger.

- En let fod hjælper alle godt ud og hjem igen og koster ikke ekstra, lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.