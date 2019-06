Politiet advarer: Tricktyverier er begyndt igen

Aabenraa: Syd- og Sønderjyllands Politi blev torsdag eftermiddag kaldt ud til et tricktyveri på Sønderjyske Motorvej.

Anmelderne havde observeret en engelsk indregistreret sølvgrå Mercedes på afkørselsrampe 73 ved Kliplev. Da patruljen nåede frem viste det sig at være rumænere, der forsøgte at snyde folk. En person var allerede blevet snydt for 1100 kronerne, som rumænerne havde fået vedkommende til at donere ved at påstå, at de skulle bruge dem for at komme hjem. I pant havde personen fået et armbånd og en ring. Men da patruljen nåede frem, fortrød vedkommende, og pengene blev tilbageleveret.

- Det er det, vi ser hvert år, at der foregår tiggeri og bedrageri på motorvejen. Det er begyndt igen, siger politikommissær Jens Peter Rudbeck, som også oplyser, at rumænerne sigtes for to forhold.