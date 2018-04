Politiet: - ATK-bil kan være vejen til en løsning

Syd- og Sønderjyllands Politis beredskab i Aabenraa melder sig parat til at hjælpe med at skabe tryghed for rideklubs medlemmer.

Aabenraa: Sønderskov Rideklub kommer ikke til at henvende sig forgæves til politiet med deres bekymring over for høj hastighed og manglende hensyntagen til rytterne, der benytter Sønderskovvej. - Man kan kigge på vejstrækninger med ATK-biler, fordi det er dem, der bruges i den primære hastighedsindsats. Alt, der kan løses med en ATK-bil, bliver løst med en ATK-bil, siger politikommissær Søren Knudsen, der er leder af beredskabet i Aabenraa. - Er det så ikke noget, vi kan løse med en ATK-bil, sender vi motorcyklisterne eller færdselsfolkene ud og laver kontroller på strækningen.

Hastigheden kan virke højere Søren Knudsen pointerer dog også, at det ikke nødvendigvis er sådan, at der køres for stærkt. Det kan bare virke sådan. - Man kan komme gående, ridende eller cyklende, og så fordi vejbelægningen har den konstruktion, den har, eller nogle kører med billige dæk, larmer det bare meget mere end hastigheden er et udtryk for, forklarer Søren Knudsen. - Og er man ude i en landzone, må man jo køre 80 kilometer i timen, tilføjer han.