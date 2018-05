Politi- og toldaktion: Udlænding snuppet med totenschläger

175 køretøjer kontrolleret i aktion ved motorvejen nord for Padborg. Der blev både fundet våben, standset en cannabis-påvirket mand og fundet en mand i besiddelse af et større pengebeløb.

Aabenraa: Torsdag eftermiddag og aften foretog Udlændingekontrolafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands Politi ved den sønderjyske motorvej på rasteplads Oksekær Vest nord for Padborg en kriminalitetskontrol. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er en type kontroller, som afvikles uvarslede og med forskellige mellemrum. Her bliver et større antal køretøjer vinket ind og kontrolleret i samarbejde med blandt andet Told. Formålet med kontrollen er at sikre, at lovgivningen på flere områder overholdes og herunder også afdække eventuelle omrejsende kriminelle, overtrædelser af færdselsloven og anden lovgivning.

Der er motorcykelbetjente, der sørger for at standse de bilister, der ser ud til ikke at have lyst til at snakke med politiet, mens også en helikopter torsdag overvågede, at der ikke var mistænkelige køretøjer, der længere væk forsøgte at slippe udenom kontrollen.