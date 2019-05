Politi lukker sag: Cigaretskod skyld i storbrand

Politiet er nået frem til, at det sandsynligvis er et smidt cigaretskod, der forårsagede storbranden i Tinglev for tre uger siden. Ejer af plastvirksomhed, der brændte ned til grunden, er stadig dybt rystet.

Tinglev: Syd- og Sønderjyllands Politi har nu afsluttet efterforskningen. Den brand i Tinglevs østlige industrikvarter, der mandag den 29. april satte togdriften mellem Tinglev og Padborg i stå i flere timer og udviklede så kraftig, sort røg, at beboerne i området blev rådet til at holde sig indendøre, opstod i noget græs uden for det hegn, der omgav de lagerbygninger, som ilden siden bredte sig til. - Vi tror, det er nogen, der har smidt et cigaretskod. Så vi mener ikke, der er noget mistænkeligt i det, og vi kan også se, der ikke er brugt nogen former for brandbar væske til at antænde med, siger politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi og tilføjer: - Så med mindre, der dukker noget nyt op, er sagen lukket.

Ejer afventer besked Det er Ole Nissen, der gennem selskabet ON-Handel ApS i Kliplev, ejer lagerbygningerne på J. Schilgen Vej 7.

- Det hele er så nyt endnu, så jeg ved ikke, hvad der skal ske. Nu afventer jeg, at politiet frigiver området, og så må vi se, hvad forsikrinsselskabet når frem til. Inden da kan jeg ikke sige så meget, forklarer Ole Nissen, der har ejet bygningerne i Tinglev i ti år.

Ud over Polyloop og Naturmælk havde også dyreforretningen Tukan Pet Products et lejemål i bygningerne. Her lykkedes det ejeren, Frederik Kjær, at få reddet sine mellem 400 og 500 eksotiske fugle ud af flammerne.

Foto: Claus Thorsted Politiet har stadig ikke frigivet brandtomten, men det varer sandsynligvis ikke længe, for efterforskningen er nu afsluttet. Foto: Claus Thorsted

Sten faldt fra hjertet For Flemming Bonde, ejer af Polyloop ApS, der boede til leje i lagerbygningerne, er det en lille trøst, at branden ikke er opstået inde på hans enemærker, som der først var mistanke om. - Det er en ret stor sten, der falder fra mit hjerte, for da jeg fik at vide, at det brændte, og jeg drønede fra Padborg, hvor jeg bor, til Tinglev, kunne jeg jo kun tænke på, om vi havde glemt et eller andet, fortæller Polyloop-ejeren, der stadig er dybt rystet oven på branden, der tog den forretning med genbrug af plastaffald, som han gennem 13 år har bygget op. - Det er stadig svært for mig at tale om. Det var jo mit liv, der røg dér, siger han.

Foto: Claus Thorsted Det var et sted mellem 1500 og 2000 kvadratmeter lagerbygninger, der blev raseret af ilden. Foto: Claus Thorsted

Ansatte er afskediget Flemming Bonde har dog ikke tænkt sig at lade sine mange leverandører af affaldsplast i stikken, så han er så småt ved at se på, hvordan han kan bygge en ny forretning op. Lokationen har han ikke lagt sig fast på endnu, men han ved, at det ikke bliver samme setup som hidtil. - Jeg mistede både mine kværnere og en shredder (en skærer, red.) ved branden, og de kan ikke bare lige erstattes, forklarer Polyloop-ejeren, der stadig har en del materiale stående på J. Schilgen Vej, men det er udelukkende indsamlet plastik, som stod uden for lagerhallerne. - Jeg skal forbi og have ryddet op på et tidspunkt, men jeg er stadig lidt groggy oven på alt det her, siger Flemming Bonde, der efter råd fra forsikringsselskabet har måttet sige sine ansatte op, men han håber, han snart får brug for dem igen. - Jeg har haft en del flexjobbere, men omregnet til fuldtidsstillinger snakker vi tre-fire stykker, forklarer han. Polyloop samler plast - primært afskårne rester fra industrien - over hele Danmark, behandler det og eksporterer det til blandt andet Tyskland, Polen og Kina.

Foto: Claus Thorsted De udbrændte lagerbygninger ligger lige øst for jernbanen og over for Tinglev Rideklub. Mod nord er frøproducenten Barenbrug nærmeste nabo i de tidligere Zanussi-bygninger. Foto: Claus Thorsted

Branden udviklede så kraftig røg, at beboerne i Hybenvænget og Brombærvænget blev rådet til at holde sig indendøre. Arkivfoto: Mette Thomsen