Poesi på tværs af grænsen

Sønderjylland: 100 elever fra fire gymnasier nord og syd for grænsen mødes tirsdag den 17. april på Knivsbjerg ved Aabenraa for at arbejde med emnet Poetry Slam. Haderslev Katedralskole, Duborg-Skolen/Flensborg, Bernstorff-Gymnasium/Satrup og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig/Aabenraa er igen med i år. Sammen med nogle af de bedste slammere fra Danmark og Tyskland får de mulighed for at være kreative i to dage og præsentere de bedste resultater. Det munder ud i et offentligt show på Kühlhaus i Flensborg den 18. april klokken 20. Deres lærere, de professionelle poetry slammere Michel Kühn (D), Sara Rahmeh (DK), Stefan Schwarck (D), Rasmus Rhode (DK), Björn Högsdal (D) og Peter Dyreborg (DK), optræder ligeledes ved det afsluttende show i Kühlhaus. Projektpartnere er Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) og Sydslesvigsk Forening (SSF) samt Kulturwerkstatt Kühlhaus Flensburg og skolerne. PoetrySlam støttes af KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det danske kulturministerium og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein. Dette projekt finansieres med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.