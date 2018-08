Kommunen har en plan: Plejehjemmet Grønningen i Tinglev skal erstattes med et helt nyt plejehjem med 24 pladser. Byggeriet er klar til indflytning i marts 2021.

TINGLEV: Plejehjemmet i Tinglev lever ikke op til nutidens standard for plejeboliger, og Aabenraa Kommune har flere gange måttet søge om dispensation fra arbejdsmiljøloven for at kunne drive plejehjemmet videre.

Men nu er der lys forude: Efter et grundigt forarbejde, hvor repræsentanter for borgere og interesseorganisationer har været med på råd, er kommunen klar med et idéoplæg og en tidsplan:

Hvis alt går, som det skal, sættes spaden i jorden i efteråret 2019, og byggeriet står færdigt til indflytning i marts 2021.

Men inden da er der mange ting, der skal falde på plads: Der skal laves en ny lokalplan for området øst for Borgerhuset i Tinglev, hvor det nye plejehjem skal ligge, og arkæologerne fra Museum Sønderjylland skal tjekke, om det ligger fortidsminder gemt under jordoverfladen.