Pladsmangel: Abena udvider med 150 skriveborde

På Erik Jessens Vej bygges der 1000 kvadratmeter kontorer til produktionen. I alt bruger Abena A/S omkring 25 millioner kroner på de to nybyggerier. Foto: Claus Thorsted

Der er blevet for trangt i Abenas ellers store administrationsbygning. Derfor er virksomheden i gang med to nybyggerier, der skal afhjælpe pladsproblemerne. Samtidig er en ny maskine til over 100 millioner kroner på vej.

Aabenraa: I februar 2011 indviede Abena A/S sin nye, store administrationsbygning på Egelund direkte ud til motorvejen. Nu er pladsen imidlertid blevet for trang. Derfor har Aabenraas store, familieejede healthcare-koncern sat hele to nybyggerier i gang. Få hundrede meter længere nord på Egelund bygges der 2000 kvadratmeter til logistik-afdelingen. Op til 100 nye skriveborde bliver der plads til her. - Og ved produktionen på Erik Jessens Vej bliver der 1000 kvadratmeter og plads til omkring 50 medarbejdere, forklarer projektleder Bent Tondring fra entreprenørfirmaet Hoffmann A/S. - I denne uge sætter vi vinduer i på Egelund, og så begynder det indendørs arbejde, siger Bent Tondring, der lige nu har omkring 15 håndværkere gående i de to nybyggerier. En del af arbejdet klarer Hoffmann A/S selv, men der er også lokale underentreprenører inde over, blandt andre AG Electric A/S og Erling Andersen Snedker- og Tømrerforretning.

Snart nyt om BaneGården Om en måned eller to kan Preben Terp-Nielsen afsløre, hvad der fremover skal ske med den tidligere kunstbygning BaneGården, som Abena også ejer.- Der er to muligheder. Den ene er, at vi bygger den om og bruger den som showroom for vores digitale produkter, for vi forventer, at det vil trække rigtigt mange mennesker herop. Det er det mest sandsynlige. Men vi kigger også på en anden mulighed. Den involverer imidlertid en tredjepart, så den kan jeg ikke sige noget om lige nu. Men om en måneds tid eller to kommer der en afklaring, siger Abena-direktøren og medejeren.

Ny maskine på vej Det er vækst på stort set alle forretningsområder over de seneste år, der gør, at administrationen har brug for mere plads. Samtidig forventer medejer og administrerende direktør Preben Terp-Nielsen, at koncernens helt store satsning - verdens første intelligente ble til hverdagsbrug - med tiden vil komme til at skabe flere arbejdspladser. Der er lige installeret en ny maskine, der netop kan producere bleerne, hvor en lille chip via en sensor registrerer, om den skal skiftes. Og endnu en er på vej - den hidtil største og dyreste maskine, Abena A/S har anskaffet sig. - Den koster et sted mellem 100 og 120 millioner kroner, og den bliver fire-fem meter længere end de øvrige maskiner, vi har, fordi der skal så meget specialteknologi ind i den, for at vi kan producere i den hastighed, vi gerne vil, forklarer den administrerende direktør om det italienske nyindkøb, der ankommer til Aabenraa efter sommerferien.