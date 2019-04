Placering af mindesmærke for H.P. Hanssen er igen til diskussion

Historisk samfund for Sønderjylland og Aabenraa Byhistoriske Forening mener, at mindesmærket for H.P. Hanssen bør flyttes til den kommende genforeningspark ved Folkehjem. Forvaltningen anbefaler at lade skulpturen stå. Politikerne træffer beslutning, når de får sagen tilbage fra høring.

Aabenraa: Placeringen af H.P. Hanssens mindesmærke i Genforeningshaven er igen på programmet.

Tilbage i 2011 betød anlæggelsen af en kombineret multibane og skøjtebane i Genforeningshaven, at skulpturen blev flyttet nogle meter. Sidste år risikerede den så at blive flyttet på ny, da der skulle laves en legeplads. Det blev dog kun ved snakken.

Denne gang er den endt på politikernes bord efter et forslag fra Hans Schultz Hansen, formand for Historisk samfund for Sønderjylland, og Svend Nielsen, formand for Aabenraa Byhistoriske Forening. De foreslår, at mindesmærket for H.P. Hanssen flyttes hen til Folkehjem i forbindelse med anlæggelse af Genforeningsparken. Hvis mindesmærket flyttes, foreslår de, at Genforeningshaven får et nyt navn, som ikke har relation til Genforeningen.

- Vores holdning er, at vi skal samle tingene om H.P. Hanssen, og når man nu alligevel laver så meget fint henne ved Folkehjem, er det sund fornuft at benytte lejligheden til at flytte mindesmærket derhen. Skulpturen står egentlig fint, hvor den står nu, men vi synes ikke, det er smart at have to mindesteder, siger Svend Nielsen.

Alligevel anbefaler forvaltningen at fastholde den nuværende placering.

- Ud fra den betragtning at strukturen i Genforeningshaven ikke har ændret sig siden den seneste flytning, der fandt sted i 2011 og som den nuværende placering af værket er i harmoni med, står der i indstillingen til politikerne.

I forbindelse med sidste udvalgsmøde i kultur- og fritidsudvalget blev den anbefaling sendt i høring hos det bedømmelsesudvalg, som valgte vinderprojektet til Genforeningsparken.

- Så vi har ikke truffet nogen beslutning endnu, men vi tager den op igen, når den kommer tilbage til udvalget, siger udvalgsformand Lars Kristensen (V).