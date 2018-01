Pistol fundet på bunden af lystbådehavnen

Aabenraa: En kvinde gik søndag eftermiddag en tur langs kanten ved lystbådehavnen i Aabenraa. Da kvinden gik ud på en badebro, studsede hun imidlertid over noget, der lignede et skydevåben på bunden af det vindstille vand.

Tysk politivåben

I løbet af mandagen fik politiet løbende oplysninger om fundet af skydevåbnet.

- Vores tekniske afdeling har fundet ud af, at der er tale om et skydevåben af mærket Hämmerli P26. Det ser ud til at have ligget der i noget tid, men våbnet lader til at være ægte, fortæller vicepolitiinspektør Preben Westh.

Hämmerli P26 er et gasskydevåben, der blandt andet bruges af det tyske politi. Kaliber-målet lyder på 4,5 millimeter, og pistolen kan købes på markedet for godt 250 euro.

- Hvor lang tid, det har ligget i vandet, og hvordan den er endt der, ved vi ikke. Nu skal vi først rense pistolen og se, om den har været anvendt på et tidspunkt og eventuelt kan sættes i forbindelse med en tidligere skudepisode, tilføjer Preben Westh, der i samme ombæring roser den kvindelige borger for at handle hurtigt.

- Borgeren gjorde det helt rigtige. Våbnet kan jo flyttes og muligvis stadig bruges, fortæller Preben Westh.