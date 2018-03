Pink Floyd Project genskaber magien fra Rogers/Gilmour-dagene

Aabenraa: I 1975 sendte Pink Floyd pladen - og det var en plade - på gaden med navnet "Wish You Were Here", og så var status som legendarisk rock-ikoner ved at være slået fuldstændigt fast.

Nu vil ti musikere og et kæmpe setup med lysshow og kvadrofonisk lyd forsøge at genskabe magien på Gazzværket torsdag den 15. marts, når Pink Floyd Project indtager scenen. Netop albummet "Wish You Were Here" præsenterede Pink Floyd på toppen af deres karriere, og med sin stemningsfulde og melodiøse sange var det med til at påvirke senere stjerner som bl.a. David Bowie og gruppen Genesis. I engelsk pladesalg har kun Beatles overgået gruppen.

Pink Floyd Project har ikke bare fokus på netop dette album, hvorfra to af de største Pink Floyd-hits kommer, men henter også numre fra gruppens store bagkatalog. Med et håndplukket arsenal af gamle og nye instrumenter forsøger man at ramme den helt specielle stemning og tone i Pink Floyds storladende rockmusik.

Netop instrumenteringen er vigtig for flere af passagerne i den musik, der kom til at definere den særlige Pink Floyd-sound.