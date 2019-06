Piger spillede fodbold

Aabenraa: 100 piger i alderen 6-12 år spillede for nylig med ved et nybegynderstævne i fodbold i Aabenraa.

Det var et fint arrangement, som pigerne godt kunne lide, siger holdleder for to U6/U8-hold, Sandra Jessen fra Aabenraa Boldklub.

Hun er nytiltrådt træner for pigerne og spiller selv fodbold.

- For piger er det ikke kun målene, der tæller. Der bliver også puttet lege ind i træningen, så der hele tiden er variation, siger Sandra Jessen.

Stævnet var arrangeret af DBU Jyllands region 4's pigegruppe.

I år deltog 100 spillere fra otte omegnsklubber. Deltagerne blev fordelt i tre grupper efter alder.

De ældste spillede 5 mod 5, mens de mindste spillede 3 mod 3. Alle hold spillede mindst 3 kampe.

Det har vist sig, at piger helst vil spille mod piger, og derfor arrangeres dette stævne, så interessen for pigefodbold måske ender med fast tilknytning til en klub.

Efter et par timers spil var alle deltagerne inviteret med i den nærliggende svømmehal.