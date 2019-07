Piger i sommertøj lavede vintertøj

Otte piger mødtes onsdag i haven ved Jacob Michelsens Gård i Aabenraa. Dagens mål var at lære at karte uld og filte det sammen til en bold ved hjælp af sæbevand.

AABENRAA: Otte interesserede piger i sommertøj fik onsdag et indblik i, hvor svært det var at lave vintertøj i gamle dage.

De frivillige bag museet på Jacob Michelsens Gård i Aabenraa havde inviteret skolebørn fra kommunen til at karte og filte uld i museets have.

Undervejs fik de otte deltagere også et indblik i, hvordan man lavede gode, varme og nærmest vandtætte strømper dengang tipoldemor var barn.

Det var også dengang man løste problemet med et par huller i strømperne ved at finde nål og garn frem og foretage en perfekt stopning.

- Det gør vi altså ikke hjemme hos os, fortalte Monique Stedager.

- Vi smider dem ud i stedet for.

Men lidt fascinerende var det at få et indblik i den tid, hvor man selv lavede tøjet i stedet for at gå i H & M.

- Man kunne da spare en masse penge, mente Monique.

Hun fik lov til at prøve, hvordan man valkede strømperne på et bræt, når man først havde strikket dem i en alt for stor størrelse.

- Det fik ulden til at trække sig sammen, forklarede Anne-Marie Luckmann, som tog sig af de unge gæster sammen med Elin Bjerregaard.

- Uldstrømperne blev strikket alt for store, og bagefter blev de valket, så ulden trak sig sammen og blev helt tæt. Uld har en masse små kroge, og når de er hæftet sammen, kan de ikke trækkes fra hinanden igen, forklarede Anne-Marie.