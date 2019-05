Mandag eftermiddag blev politiet tilkaldt, fordi en gruppe piger var blevet låst inde på Brundlund Slot. Nu viser det sig, at de selv havde lukket sig ind. Næste gang husker vi at låse porten, siger museumsdirektør.

Aabenraa: En gruppe piger fik sig noget af en forskrækkelse, da de mandag eftermiddag pludselig var blevet låst inde bag porten til slotsparken ved Brundlund Slot. De ringede derfor til politiet, som fik fat i nogle personer, der kunne få dem lukket ud. De nåede ifølge politiets oplysninger at være på slottet i en times tid. I første omgang lød det fra politiet, at pigerne var blevet låst inde på slottet, fordi de ikke var nået ud, før besøgstiden sluttede klokken 17. Men Brundlund Slot har slet ikke åbent for besøgende om mandagen. - Der er faktisk den baggrund for historien, at porten ind til parken stod ulåst i forbindelse med, at vi havde besøg af håndværkere. Så pigerne har simpelthen åbnet en ulåst dør og er gået ind. Efterfølgende må håndværkerne så have låst den, siger direktør for Museum Sønderjylland Henrik Harnow, som formoder, at pigerne bare har været nysgerrige. - Jeg vil jo gerne have, de går på museum, men jeg vil nok foretrække det, hvis det gør det, når der er åbent, siger han med et smil.

Direktør Henrik Harnow glæder sig over, at ingen kom til skade, og at pigerne aldrig var inde på selve museet. Arkivfoto

Har procedure Ansvaret ligger udelukkende hos museet selv, understreger han. - Porten burde have været låst, men det er sikkert nogle håndværkere, der er gået ind og ud. Jeg har talt med folkene på stedet, og vi får nu får indskærpet vores procedure om, at døren holdes låst, også når der er håndværkere, siger Henrik Harnow. Når der er åbent, sørger stedets museumsværter altid for at få alle med ud inden lukketid. - I den forbindelse er de også ude og gå igennem parken, for vi ved, at der kan gå folk. Så vi er altid opmærksomme på at få tjekket, at der ikke er nogen efterladt. Man skal lige være vågen, for der kan sagtens gemme sig nogen bag en busk, siger Henrik Harnow. Da han selv hørte om episoden mandag aften, frygtede han et kort øjeblik, at pigerne var blevet låst ind på selve museet. - Så havde det jo været en helt anden sag, for det havde et eller andet sted også udstillet en sikkerhedsbrist. Sådan var det heldigvis ikke, og det burde heller ikke kunne ske, for vi vil gerne passe på vores ting, siger Henrik Harnow.