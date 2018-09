Peter fra Hustømrerne: - Vi kan møde de unge, vi hjælper

Rødekro: Hvorfor skal man som håndværker støtte en kampagne En Hjælpende Hånd?

Hvis man spørger Peter Christensen, produktionsansvarlig i Hustømrerne med filial i Rødekro, så er svaret: Hvorfor ikke?

- Der er flere fordele ved det koncept, som Ungdommens Røde Kors har lavet med En Hjælpende Hånd. Her havner vores støtte ikke i udlandet. Vi kan gå ned og se og tale med de børn og unge, vi hjælper, og det betyder meget, at det er lokalt, man hjælper med sin støtte. Samtidig så skriger vores branche også på arbejdskraft og ved at være med i den her kampagne, sælger vi også håndværkerbranchen og faget. Der er noget branding og inddirekte noget rekruttering i det også, men vi gør det primært for at tage et socialt ansvar og hjælpe de børn og unge, siger Peter Christensen.

Han går selv ud og oplever de projekter i Aalborg og Aarhus, hvor Hustømrerne indtil videre har støttet, og han synes, det er dejligt at se de børn og unge, som pengene går til.

- Vi lever i en verden, hvor vi skal være proaktive, og derfor skal vi have fat i de udsatte børn og unge tidligt og hjælpe dem til at komme godt fra land. Jo før, vi sætter ind, jo bedre, og da er En Hjælpende Hånd det bedste bud - det, der giver mest mening, mener han.