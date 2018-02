"Peter Pan" i Sønderjyllandshallen

Aabenraa: Tirsdag den 13. marts klokken 18 viser Sønderjyllandshallen i Aabenraa i samarbejde med Folketeatret familieforestillingen "Peter Pan". Den efterhånden velkendte historie om drengen, der ikke ville blive voksen, sådan som de fleste børn ellers glæder sig til. Men Peter Pan er ikke som de fleste børn. Hvis det at blive voksen betyder, at man skal gå på arbejde og ikke må lege mere, så nægter han at blive voksen. Som spæd faldt han ud af barnevognen, og nu lever han i Evighedslandet sammen med De glemte børn, som han er anfører for. I Evighedslandet hersker fantasien og den evige barndom. Landet vrimler med feer og en af dem, Klokkeblomst, er Peters egen fe. Der er drilske havfruer, listige krigere, en glubsk krokodille og ondskabsfulde pirater anført af Kaptajn Klo. Livet på Ønskeøen lyder som et eventyr. Alligevel savner Peter og de forældreløse drenge nogen - måske en mor - der kan tage sig lidt af dem og fortælle dem gode godnathistorier. Og så folder eventyret sig ud med Michael Slebsager, Mille fra Rammasjang, Lars Bom, Kristian Boland, Anne Vester Høyer, Christel Stjernebjerg, Ole Boisen, Stina Mølgaard, Ene Øster Bendtsen og Hanne Gjerstad Henrichsen.