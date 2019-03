Peter Kofod om sin afløser: Det skal være en sønderjyde

Aabenraa: - Det er vigtigt, at kandidaten bor i Sønderjylland og så at sige kan møde vælgerne på gaden og tale Sønderjyllands sag. Står det til mig, skal det være en lokal.

Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er ikke i tvivl om, hvilken person han helst ser som sin afløser som kandidat i Aabenraa-kredsen ved det kommende folketingsvalg, der senest skal holdes den 17. juni i år. Selv skal han være partiets spidskandidat ved Europaparlamentsvalget den 26. maj, og derfor skal hans afløser snart findes.

- Det er et svært jobopslag, og det er noget, der bliver brugt meget tid på at diskutere i partiet, siger Peter Kofod.

Personligt foretrækker Peter Kofod dog helt klart en kandidat, der er fast forankret i det sønderjyske.

- Det er afgørende, at Dansk Folkeparti er tæt på vælgerne. Derfor lægger jeg vægt på, at det er en kandidat, der bor i Sønderjylland eller har en stærk relation til området. Det er efter min mening ikke attraktivt at få en kandidat fra Sjælland. Jeg har det svært med folk, der flyver ind fra København til et lokalområde, siger Peter Kofod, der selv bor i Haderslev.