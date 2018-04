Petanquespillere fejrer 90-års fødselsdag for medspiller

Tinglev: Der var fine forhold med strålende sol, høj temperatur, humør og ingen vind, da Tinglev Petanque spillede rødvinspetanque på tennisklubbens baneanlæg i Tinglev - og samtidig fejrede 90-års fødselsdag for Dorrit Kristensen, der har været med, siden klubben startede i 1999. Dagen begyndte med kaffe- og kagebord - i dagens anledning blev der også proppet champagne op.

Der var fuldt hus til turneringen med 34 deltagere.

Kun fem personer nåede at vinde alle deres kampe, 13 vandt to kampe, 10 vandt én kamp, og kun seks måtte gå hjem uden sejr. Ligeledes lykkedes det damerne at tage næsten alle præmierne, kun én mand formåede at blande sig. I klubben glæder man sig også over, at flere af præmietagerne var nybegyndere.

Der var præmier skænket af klubben og Kæthe Clemmensen til: Kirsten Jepsen, Elisabeth Jørgensen, Karen Hansen, Astrid Nielsen, Andreas Becker, Ane Marie Lavrsen, Edith Thomsen, Gela Bertelsen og Gurli Becker.