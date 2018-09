Petanquefolket blev lukket på græs

BOV: Lørdag 8. september var der familiesportsdag i Grænsehallerne i Kruså. Her deltog 39 spillere fra forskellige klubber i et lidt anderledes petanquestævne. Det var nemlig græs-petanque, og der var vinpæmier til følgende spillere:

Inga Reimers, Søgård, Gunner Jensen, Hjordkær, Frede Søby, AaIG, Heidi Søby, AaIG, Anne Grethe Jørgensen, Bov IF, Karin Grave, Hjordkær, Ester Dam, Bov IF og Birthe Sørensen, Bov IF.

Efter spillet var der kagebord i multisalen. /exp