Aabenraa: Hun begyndte at optræde med egne sange som 13-årig. Som 16-årig deltog hun i Popstars og i 2008 sang hun "Guld værd for mig", der er med på soundtracket til filmen '"Anja & Viktor - i medgang og modgang". I 2012 sang Pernille Ottosen Bach duet med den senere vinder, Kim Wagner, i sangkonkurrencen Voice på TV2.

Lørdag aften går hun alene på scenen i Boxen i Herning med sang nummer 10, der traditionelt har for vane at blande sig i topplaceringerne ved Dansk Melodi Grandprix. Nummeret hedder "That Vibe" og er skrevet af Laurell Barker, Ludvig Hilarius Brygmann og Maria Marcus.

Du kan læse et længere portræt af Pernille Ottosen Bach her og smuglytte herunder.