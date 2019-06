Padborg: - Jeg har sygt mange sommerfugle i maven, for jeg ved ikke, hvad der venter mig. Jeg er meget nervøs og bange for at styrte.

Den 18-årige Pernille Mærsk Thye fra Tinglev satte sig lørdag i sadlen med et bestemt mål for øje. Sammen med omkring 50 andre ryttere er hun en del af Team Rynkeby Sønderjylland, og de er lige nu er på vej til Paris.

Sammenlagt begav 2000 gulklædte cykelryttere og 500 hjælpere fordelt på 54 hold fra syv lande ud på en otte dages rejse til den franske hovedstad. Dels for at gøre noget godt for sig selv og dels for at samle penge ind til alvorligt syge børn.

Startskuddet for Team Rynkeby Sønderjylland gik fra speditionsfirmaet H.P. Therkelsen i Padborg, og Pernille Mærsk Thye har heldigvis sin far med på turen. Han er efterhånden ved at være en veteran.

- Det er fjerde gang, jeg er med. Det har altid været en drøm at deltage i projektet, og det at samle penge ind til børn betyder rigtig meget, siger Bent Mærsk Thye, der ikke selv er nervøs for de strabadser, der venter, men han har alligevel lidt sommerfugle i maven på sin datters vegne.