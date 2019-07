- Bare fordi man bliver 65, behøver man jo ikke gå i stå, og da jeg ikke på nogen måde er arbejdstræt, vil jeg gerne hjælpe med at løse den her opgave. Det er da rart stadigvæk at kunne bruges, siger Lone Thaysen, der godt kan se, det ser lidt sjovt ud, at de to bytter plads:

Sommerfugle i maven

Inden Lone Thaysen kom til Stubbæk Skole som leder i 2001, var hun i otte år leder af skolen i Søgård, der dengang var en folkeskole. Så det med at være skoleleder har hun under huden. Alligevel kan hun ikke sige sig fri for for første gang i mange år at have sommerfugle i maven, når hun på torsdag møder ind til første arbejdsdag i Varnæs.

- Det er jo helt nye børn og helt nye medarbejdere, og jeg skal i gang med at lytte mig frem til, hvordan de plejer at gøre. Jeg er jo kun vikar, indtil der er ansat en ny leder, så jeg skal ikke derud og lave en hel masse om. Det er så heller ikke nødvendigt, for det er en god skole, ved hun.