Pensionister skal i skole: De skal give undervisningen krydderi

Ældre Sagen og Kongehøjskolen har indledt samarbejde, der skal sikre, at de små klasser får deres egen skoleven, der har tid til at læse og lytte. Et generationsmøde, alle har glæde af.

- Da vi evaluerede det inden sommerferien, sagde børnene "du har altid travlt og skal høre den næste. Rita har jo bare tid", fortæller Lone Bo Larsen, der - selv om hun gør sit bedste for at være nærværende - godt kunne nikke genkendende til elevernes udlægning.

Så hun er glad for, at 82-årige Rita Enemark en gang om ugen dukker op i indskolingen på Kongehøjskolen og giver en hjælpende hånd med. Det har hun gjort siden januar, hvor hun blev tilknyttet den ene af de daværende 3. klasser.

Aabenraa: Når Lone Bo Larsen har 1.a med på biblioteket, er der nok at se til. Så det er ofte først til allersidst, hun har tid til at læse lidt højt.

Er man interesseret i at blive skoleven, kan man kontakte Jørgen Storgaard fra Ældre Sagen Aabenraa på telefon 4045 3201 for yderligere information.Ældre Sagen sørger for, der bliver indhentet børneattest på kommende skolevenner, og når den side af sagen er klaret, får Lone Bo Larsen listen med navne. Efter en snak parres klasser og venner. Det behøver ikke absolut være læsning, man hjælper til med, hvis man har andre præferencer.

Der skal være tid

Det gør nemlig en forskel, når skolevennerne rykker ind. Helt konkret viser forskning, at eleverne bliver bedre til at læse, men mødet mellem generationer er også givtigt på andre måder.

Derfor er Kongehøjskolen og Ældre Sagen Aabenraa nu gået ind i et samarbejde om at sikre, at der bliver et helt korps af skolevenner. Et lille dusin interesserede har allerede meldt sig.

- Vi har i to år haft børnehavevenner i Spiretoppen på Høje Kolstrup, og det giver både børnene og de ældre rigtigt meget. De ældre glæder sig ved at lytte til de der hvalpe, mens børnene oplever en voksen, der har tid. Og det er det helt væsentlige: At generationer mødes i en situation, hvor der er tid, siger Jørgen Storgaard, koordinator for initiativet i Ældre Sagen Aabenraa.