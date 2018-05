Pengeregn over frivillige: Én million til lokale projekter

Aabenraa: Kollund Naturunivers på Nørrevej har fået tilplantet seks hektar med forskellige træer og bærbuske. Der er etableret hundeskov og gravet en sø på 2000 kvadratmeter i området, Naturstyrelsen kvit og frit har stillet til rådighed for lokalbefolkningen.

Nu er arbejdsgruppen under Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved klar med næste projekt: En toilet- og servicebygning, der skal være en forløber for, at der næste år skal opføres sheltere. Nybygningen er budgetteret til at koste i alt 700.000 kroner.

Så de 100.000 kroner, SE Vækstpulje netop har bevilget til foreningen, falder et tørt sted, kan formanden for gruppen, Peder J. Jensen, fortælle.

- Det er vores første, større projekt, som vi regner med at kunne lave til efteråret. Vi har lige lavet tegningerne til kommunen, så vi kan få en byggetilladelse, forklarer Peter J. Jensen, der nu har halvdelen af beløbet hjemme, da LAG Aabenraa/Sønderborg allerede har meldt, at man vil støtte med 250.000 kroner.