Pengene er klar: Ældre skal hjælpes ud af ensomheden

Aabenraa Kommune har fået et millionbeløb, der skal bruges til at forhindre, at hjemmehjælpsmodtagere ender i ensomhed.

Aabenraa: Forskning viser, at ensomhed hænger sammen med for tidlig død, hjerte-kar-sygdomme, demens og symptomer på depression, og at ensomhed er særligt udbredt blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere. Det vil Aabenraa Kommune nu gøre en ekstra indsats for at forhindre.

Kommunen har nemlig søgt og fået 2,6 millioner kroner fra regeringens fællesskabspulje, og de penge skal bruges til at afklare, hvad der skal til, og hvordan svage ældre hjemmehjælpsmodtagere kan hjælpes ud af ensomhed.

- Vi har allerede rigtig mange gode initiativer og aktiviteter både i kommunen og gennem frivillige organisationer. Men der er desværre stadig en gruppe af ældre hjemmehjælpsmodtagere, som ikke selvstændig deltager i de aktiviteter og tilbud, og som føler sig ensomme, siger Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune.

- Det er de ældre, vi med dette projekt får mulighed for at finde de rette løsninger til, fortsætter han.