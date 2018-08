Domea ville af sparehensyn beklæde de næste to blokke i Cimbria Parken med røde mursten i stedet for røde plader. Men efter en snak med kommunen er planen igen ændret.

AABENRAA: Alt tyder på, at de fem blokke i Cimbria Parken i Aabenraa alligevel bliver beklædt med samme materiale - nemlig røde plader.

Først var det meningen, at hele byggeriet skulle beklædes med røde mursten. Men det blev for dyrt. Derfor blev de første tre blokke i stedet beklædt med røde plader.

Men priser på byggematerialer ændrer sig, så da Domea skulle i gang med planlægningen af de næste to blokke, var det pludseligt for dyrt at bruge røde plader. Derfor meddelte Domea-formand, Svend Overgaard fra Rødekro, at de næste to blokke ville blive beklædt med røde mursten og dermed få et lidt anderledes udtryk end de eksisterende blokke.

Det vakte ikke begejstring på rådhuset i Aabenraa, og efter et møde mellem Domea og repræsentanter fra forvaltningen samt formanden for vækstudvalget, Philip Tietje (V), ser det nu ud til, at de fem blokke alligevel bliver ens.

- Det bliver mellem en halv og en hel million kroner dyrere at bygge med de røde plader, forklarer Domea-formand Svend Overgaard.

- Vi tager pengene fra vores dispositionsfond, så det kommer ikke til at betyde højere husleje for beboerne, og det bliver heller ikke dyrere for kommunen, tilføjer han.