Passagerer på krydstogtskib lod pengene blive i kahytten

- Danskere fra nabobyerne, som kom til Aabenraa for at se krydstogtskibet, var dog inde i butikken, så på den måde har det haft en god afsmittende effekt, fortsætter han.

- Det var nøjagtig det samme sidste år, men det er altid godt, når der er ekstra liv i gågaden. Man skal ikke altid kigge på omsætningen, men på at det giver positiv omtale til byen, når der kommer et krydstogtskib, siger hun.

Henriette Rosenberg Brandt er indehaver af tøjforretningen Happy Hunting, der ligger på gågaden i Aabenraa, og hun kunne sagtens mærke, at Aabenraa tirsdag havde besøg af krydstogtskibet Braemar. Det betød dog ikke, at kasseapparatet var glødende, men det er ifølge Henriette Rosenberg Brandt heller ikke det afgørende.

Overraskede passagerer

Aaskov Modetøj blev heller ikke overrendt af passagerer fra krydstogtskibet Braemar, der lå til kajs i omkring otte timer.

- Vi havde nogle enkelte kunder fra skibet, og de købte også lidt, men vi kan ikke prale af det helt store salg, siger Bente Carstens, der er medarbejder hos Aaskov Modetøj.

Selv om der ikke blev solgt så meget, så kunne Bente Carstens konstatere, at tøjet i Aaskov Modetøj godt kan hamle op med prisniveauet i England.

- De var glædeligt overraskede over, at det er billigere i Danmark end i England. Jeg tror dog, at de var mest interesserede i byens cafeer, siger hun.

Det kan Stefan Petersen tale med om. Han er nemlig indehaver af Café Storm på Storetorv i Aabenraa.

- Vi havde gæster fra skibet, men de var mest til kaffe. De køber ikke så meget. Et enkelt bord bestilte også mad, men det var vist det. Sådan var det også sidste år, siger Stefan Petersen.