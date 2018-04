Passager trak håndbremsen: Bil kørte ind i bygning

Rødekro: Af uforklarlige årsager valgte en passager lørdag aften pludselig at trække håndbremsen, mens han kørte rundt med en 27-årig mand fra Viby J. på Ringvejen i Rødekro.

Det medførte, at føreren af bilen mistede kontrollen over køretøjet og kørte ind i en bygning. Der skete kun materiel skade på bil og bygning, men hændelsen får et større efterspil.

Den 34-årige passager, der kommer fra Rødekro, vil blive sigtet for at have trukket håndbremsen og bragt andre i fare, mens føreren af bilen vil blive sigtet for at have kørt bil i frakendelsestiden. Samtidig vil en 26-årig kvinde fra Rødekro blive sigtet for at have lånt sin bil ud til en person, der ikke har et gyldigt kørekort.