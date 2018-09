Pas på: Klovne og misfostre spreder skræk under Folkehjem

Alle sanserne kommer i spil, når Det Lille Teater Aabenraa inviterer til Freakshow i kælderen under Folkehjem.

Aabenraa: Der foregår noget ganske usædvanligt under Folkehjem i de her dage. Et gammelt turnerende cirkus med misfostre og frygtindgydende klovne er nemlig flyttet i kælderen, og der går rygter om at flere, der har forvildet sig derned, nu er forsvundet. I virkeligheden er der tale om en form for interaktiv forestilling fra Det Lille Teater Aabenraa kaldt Freakshow. Teatergæsterne føres rundt i de uhyggelige kulisser under Folkehjem i små hold, og i de forskellige kamre møder de alt fra vilde børn fra Borneo, varulve, uhyggelige dukker, en ældgammel barnepige og naturligvis vanvittige klovne i lange baner. Alle sanser kommer i spil, og udover skuespillerne og kulisserne skal man også forholde sig til lyde og dufte. - Vi snakkede endda om at hente noget hestemøg ind, for de her freaks bor jo under kummerlige forhold, griner formand for Det Lille Teater, Christian Rathje, som dog i sidste ende måtte nøjes med en popcornmaskine.

Freakshow Teaterstykket har været i gang torsdag, fredag og lørdag. Søndag er der seks forestillinger fra klokken 12 til klokken 14.30, og der er stadig billetter. Du kan finde link til køb af billet på detlilleteateraabenraa.dk.

Der er mellem 30 og 35 skuespillere med i stykket. Foto: Jacob Schultz

Stort setup Det er anden gang, Det Lille Teater laver den slags forestilling. For to år siden udspillede de skræmmende scener sig på en slags galeanstalt for børn, og nu gentager man succesen. - Men fordi det er så stort et setup, kan vi ikke gøre det hvert år, siger Christian Rathje. Han vurderer, at der er mellem 40 og 50 skuespillere og scenefolk på arbejde i forbindelse med forestillingen. Der er med andre ord ikke tale om et rodet rædselskabinet med tilfældige forskrækkelser. - Det har været meget vigtigt for os at gøre Freakshow til et teaterstykke, ikke bare en gyser-runde, hvor folk skal skræmmes med vildt lys og høje lyde. Folk skal gå herfra med en helstøbt historie som med klassisk historiefortælling. Og så vil vi gerne lege lidt med folks fantasi, siger Christian Rathje. Eksempelvis giver historien rum til fortolkning. - Egentlig er der en afrunding, men så kommer der lige et twist til sidst, så folk kan stille spørgsmål. I går hørte jeg måske fem forskellige fortolkninger af, hvad der sker bagefter. Det er også meningen, siger Christian Rathje.

De vilde børn fra Borneo giver også myrekryb. Foto: Jacob Schultz

Ikke bryde ud af rollen Der er ingen guide til at føre publikum videre fra scene til scene, og det giver nogle praktiske udfordringer. - For vi vil helst ikke nedbryde den fjerde væg (den imaginære væg mellem skuespillerne og publikum, red.). Men hvis folk står stille for længe, har vi nogle skuespillere, der prøver at presse dem videre uden at bryde ud af rollen, siger Christian Rathje. Nogle gange sker det dog, at det er nødvendigt alligevel. - Vi havde et hold, hvor folk var så bange, at de ikke bevægede sig hverken frem eller tilbage. Der måtte en skuespiller fortælle dem, at de altså måtte videre, for der var et nyt hold på vej, griner Christian Rathje. 18-årige Ea Spangtoft fra Løjt spiller blind pige. Hun nyder at være med i forestillingen. - Det er megafedt at være med og at få lov til at prøve det igen. Jeg har gået til teater i tre år, inden jeg skulle på efterskole, og nu er det dejligt at være med igen. Jeg har ikke prøvet før, at publikum er så involveret, men jeg kan rigtig godt lide det, og vi får meget positiv respons, siger hun. Freakshow spiller også søndag, hvor første hold går på klokken 12. I skrivende stund er der stadig billetter tilbage til nogle af holdene.

Teaterformand Christian Rathje glæder sig over, at publikum har taget godt imod Freakshow. Foto: Jacob Schultz