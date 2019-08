Dansk Folkeparti har ingen støtter i sagen, men partiet vil alligevel have sagen om betaling for parkering på toldpladsen i Padborg i byrådet. Arkivfoto: Claus Thorsted

Ingen er med Dansk Folkeparti, men partiet vil så gerne have betaling for brug af toldpladsen i Padborg, at sagen nu kommer i byrådet. I Padborg frygter man konsekvenserne, hvis forslaget vedtages.

Padborg: Det er bestemt ikke nyt, at Dansk Folkeparti gerne vil have brugerne af toldpladsen i Padborg til at betale for deres brug af pladsen, men nu bringes debatten i byrådssalen. Det skal koste at parkere og overnatte - det sker primært i weekenden - på pladsen og bruge toilet- og køkkenfaciliteter. Teknik- og miljøudvalget, minus DF-udvalgsformand Arne Leyh Petersen, og økonomiudvalget, minus DF-gruppeformand Ejler Schütt og Arne Leyh Petersen, har ligesom forvaltning og de hørte parter i sagen vendt tomlen nedad. - Det er fuldstændig urimeligt, at skatteborgerne i Aabenraa Kommune skal betale cirka en million kroner om året for at holde toldpladsen ved lige. Tilmed til gavn for udenlandske chauffører, som laver løndumping i forhold til danske chauffører, siger Ejler Schütt. Deres vognmænd bør betale for at bruge toldpladsen, mener viceborgmesteren. Og det tror du, de vil? - Det skal de. Hvis de parkerer ulovligt, er det bare frem med bødeblokken, mener Ejler Schütt. Så det vil ikke blive et problem, hvis chaufførerne parkerer i hele Frøslev-Padborg-området i stedet? - Så må vi have politiet på banen, og så må der udskrives bøder til vognmændene, synes Ejler Schütt.

Og så er det altså en toldplads, og der er ingen steder i Europa, hvor man betaler for at holde på en toldplads. Susanne Provstgaard, formand for Bov Lokalråd

Uenig med DF Hvor stor vurderer du chancen er for, at I får forslaget igennem, når forvaltningen, de hørte parter og de andre partier i byrådet er imod? - Så vil vi udsende det signal, at det er fuldstændig urimeligt, og den bedste måde er gennem byrådet, siger Ejler Schütt. I grænselandet er der heller ikke opbakning til Dansk Folkepartis holdning. Padborg Transportcenter, en paraplyorganisation for transportvirksomheder, afviser med bekymring forslaget, og Bov Lokalråd, der også er blevet hørt, deler bekymringen. - Jeg er uenig med Ejler Schütt. Lastbilerne vil blive presset ud i private områder, men vi synes også hernede, at det er et anliggende for Staten. Der er tryk på motorvejen, men man glemmer at få rastepladserne med, synes Susanne Provstgaard, der er formand for Bov Lokalråd, men også selv medejer af en transport- og logistikvirksomhed i Padborg.

Eneste sted i Europa - Og så er det altså en toldplads, og der er ingen steder i Europa, hvor man betaler for at holde på en toldplads. Vi skal tænke på, at det er kunder, biler, transportører, der servicerer os alle sammen, og Padborg er et knudepunkt, siger Susanne Provstgaard og fastslår: - Det må ikke ske, så er alle de kræfter, vi har brugt på at forbedre toldpladsen i samarbejde med kommunen, spildt. Vi vil meget gerne leve sammen med de lokale, og vi glæder os over, der snart kommer en ny lokalplan med tre opdelinger i stedet for alle de lokalplaner, vi har nu. Det bliver den 28. august, byrådet skal debattere, om der skal indføres betaling for brug af toldpladsen.