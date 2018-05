Papfar udstiller på Brundlund Slot

Bag kunstnernavnet Papfar gemmer sønderjyden Søren Behncke sig. Han besluttede sig for at blive kunstner i 2002 og gik benhårdt efter det.

Rent praktisk arbejdede han ud fra devisen om, at de materialer, han brugte, ikke måtte koste noget, for så holdt opsparingen længere. Så han anvendte alle mulige materialer, han kunne finde gratis til at skabe sine værker. Fx pap fra containere, plastposer hos vennerne og farvekridt på datterens værelse.

Søren Behncke er kendt under kunstnernavnet Papfar. Han startede sit virke som grafiker, men tog i 2002 en skelsættende beslutning. Han ville være kunstner, og derfor sparede han op, lukkede sit firma og satte alt ind på at kunne leve af sin kunst.

Inspireret af Clausen

Søren Behncke er ifølge en pressemeddelelse drevet som kunstner af lysten til at eksperimentere og udfordre. "Hvad sker der, hvis man bygger en lastbil udelukkende af pap eller hvis man stiller en masse gule sager sammen? Og hvordan skulle et par røjsere af pap kunne klare en regnfuld dag? Vi får stillet vores verden på hovedet, og vi har en mulighed for at tænke over forbrug, kønsroller, kunsthistorie eller bare farven gul. Læg også mærke til værkernes titler. Her sprudler humoren og dobbelthederne ligeledes," står der blandt andet.

Store kulturpersonligheder er også til stor inspiration hos Søren Behncke. Fx Franciske Clausen, og eftersom Brundlund Slot huser landets største samling af hendes kunst, så er det ikke tilfældigt, Søren Behncke udstiller netop her. Franciska Clausen levede fra 1899 til 1986, og i en periode var hun i kunstskole hos den franske kubistiske maler Fernand Leger. Det er især denne periode af Clausens liv, Behncke har en forkærlighed for, og derfor har han til udstillingen på Brundlund skabt en række nye værker, der spiller op til Franciska Clausens, foruiden han også viser værker fra tidligere i hans karriere.

Søren Behncke har blandt andet været i museets magasiner og mapper for at finde forlæg til sine værker til denne udstilling, der kaldes The White House.

The White House kan opleves på Brundlund Slot fra 2. juni til 4. november. /exp