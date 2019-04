Pantfri dåser har frit spil i grænsekommune: 4700 styks fundet i naturen

Blandt de fire sønderjyske kommuner var det igen i Aabenraa, at der blev fundet flest dåser uden pant under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

Aabenraa plejer rent faktisk at være den kommune, hvor der bliver fundet flest pantfri dåser, men i år er kommunen røget ned på andenpladsen. Førstepladsen er blevet overtaget af Horsens Kommune, hvor der i år blev samlet 7129 pantfri dåser ind.

- Det er ikke en overraskelse, at der er blevet fundet så mange pantfri dåser i Aabenraa Kommune på grund af beliggenheden tæt ved grænsen. Samtidig er der flere, der har samlet ind i Aabenraa Kommune, der altid er meget aktiv med hensyn til affaldsindsamlingen, siger Anders Vogel, der er projektleder for affaldsindsamlingen.

Aabenraa: I slutningen af marts deltog over 200.000 børn og voksne i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling, og ikke overraskende var det i Aabenraa Kommune, at der blev fundet flest pantfri dåser i naturen sammenlignet med de øvrige tre sønderjyske kommuner.

Et stort problem

På landsplan viser opgørelsen fra Danmarks Naturfredningsforening, at der i år blev fundet 110.000 dåser i naturen. 74 procent af dem var pantfri, og foreningen kalder de pantfri dåser fra grænsehandlen for et historisk problem.

- Det kan ikke være rigtigt, at vores natur fortsat skal forurenes af de mange pantfri dåser, der hver dag fragtes over den dansk-tyske grænse. Der er velfungerende retursystemer i både Danmark og Tyskland, så det er helt absurd, at der ikke også er pant på grænsedåserne, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Det var ikke kun tusindvis af dåser, som de mange indsamlere i Aabenraa Kommune kunne indberette til Danmarks Naturfredningsforening. Der blev også fundet ikke mindre en 25.864 cigaretskod, og sammenlagt indberettede de 31 indsamlingsteder i Aabenraa Kommune 4861 kilo affald.

På landsplan viser resultaterne, at der sammenlagt er blevet fjernet 156 ton affald fra den danske natur.