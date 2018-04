Panbo underkendte arena-redegørelse

Aabenraa: Kultur- og fritidsudvalget har indhentet en redegørelse hos bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond, som driver Arena Aabenraa, efter fonden begyndte at drive motionscenter fra årsskiftet. Kommunens chefjurist, Claus Hansen, har slået fast, at tilbuddet er lovligt, men alligevel vil den debat, centret har skabt, give anledning til ændringer.

De vilkår, man udbød driften af motionscentret på til kommercielle aktører, blev nemlig både kritiseret fra politisk hold og af flere af de centre, som var i spil til at byde ind.

- Bestyrelsen har lagt op til, at centret senest i efteråret 2019 skal i nyt udbud, og i den forbindelse vil man måske se på, om det skal ske en smule anderledes end sidste gang, siger Lars Kristensen (V), der er formand for kultur- og fritidsudvalget og én af byrådets to udpegede repræsentanter i arenaens bestyrelse.