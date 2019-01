Padborgvej skal larme lidt mindre

Aabenraa Kommune har undersøgt virkningen af den ombyggede Padborgvej ved at måle hastighed og interviewe cyklister og beboere. Desuden har vejen været diskuteret på et borgermøde.

Forbedringer

Teknisk udvalg har kigget på trafikundersøgelsen, og de er nu villige til at bygge bumpene om, så de ikke larmer så meget.

Indsnævringerne skal suppleres med heller, så to køretøjer ikke længere kan passere hinanden. Der skulle gerne betyde, at der er knap så mange, som fristes til at bruge Padborgvej, når de skal fra Kruså til Padborg. Målet er at få trafikken ud på Tøndervej og Omfartsvejen i stedet.

Udvalget har også besluttet, at forvaltningen skal undersøge, om det er muligt at indføre parkeringsforbud på både Hærvejen og Padborgvej.