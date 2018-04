Padborg vil være først med lynhurtigt internet

Transportbranchen er blandt de virksomheder, der er mest afhængig af hurtigt og stabilt internet. Kommunen bruger nu 50.000 kroner på konsulentbistand for at få regeringens opmærksomhed rettet mod Padborg, når det nye 5G-netværk skal udbredes i Danmark.

PADBORG: Et hurtigt internet med stor kapacitet er praktisk for både erhvervsliv og for private brugere, men hos transportvirksomhederne i Padborg er det simpelthen afgørende, hvis de skal følge med udviklingen inden for transport og logistik.

Derfor går Aabenraa Kommune nu aktivt ind i debatten om et kommende teleforlig, der blandt andet skal lægge rammerne for, hvor i Danmark, der først skal satses på næste generation af internet- og mobilteknologi - også kaldet 5G.

Kommunens vækstudvalg for land og by har derfor besluttet, at en del af de penge, kommunen har afsat til udvikling af industriområdet i Padborg, skal bruges til konsulentbistand.

Det drejer sig om 50.000 kroner.

- Det er penge, der skal bruges til lobbyvirksomhed over for relevante parter og mobilspillere. Det handler om at sidde forrest i bussen på dette område, konstaterer Philip Tietje (V), der er formand for vækstudvalget for land og by.